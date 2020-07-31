В окупованому Криму мікроавтобус влетів у "КамАз": 9 загиблих
Зранку 31 липня по дорозі в окупованому Криму мікроавтобус "Мерседес Спринтер" влетів у стоячий КАМАЗ із причепом. В результаті аварії загинули 9 осіб.
Джерело: російське видання ТАСС, "Крим.Реалії", російський "Интерфакс"
Дослівно: "В результаті аварії загинули дев'ять осіб, стільки ж постраждали. Серед загиблих дівчина 2003 р.н. Всього в маршрутці було 18 осіб, в тому числі троє дітей".
Деталі: Аварія сталася на трасі "Таврида" у міста Білогірськ. Автобус, за попередніми даними, прямував з Краснодара в Севастополь.
На місці ДТП загинув водій мікроавтобуса та 7 пасажирів. Пізніше у лікарні помер ще один постраждалий.
Зокрема, 4-х постраждалих доставили в лікарню Білогірська: один з пацієнтів знаходиться у важкому стані, троє - у стані середнього ступеня тяжкості.
Ще 4 були доставлені в лікарню Сімферополя, один з них помер, двоє пацієнтів - у важкому стані, один - у стані середньої тяжкості.
Повідомляється, що серед постраждалих є вагітна. Її стан оцінюється як середньої тяжкості, але жінці мають робити операції.
Також, за інформацією ТАСС, в результаті аварії в лікарню потрапили троє дітей. Стан одного з них медики оцінюють як важкий.
Російський "Інтерфакс" пише, що двом дітям надали допомогу амбулаторно. Батько забрав їх з лікарні.
Попередньо повідомляється, що водій мікроавтобуса міг заснути за кермом. За інформацією російських ЗМІ, він займався пасажирськими перевезеннями. Водій був тверезий, але не дотримувався режиму праці і відпочинку.