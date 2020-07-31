В окупованому Криму мікроавтобус влетів у "КамАз": 9 загиблих

Зранку 31 липня по дорозі в окупованому Криму мікроавтобус "Мерседес Спринтер" влетів у стоячий КАМАЗ із причепом. В результаті аварії загинули 9 осіб.

Джерело: російське видання ТАСС, "Крим.Реалії", російський "Интерфакс"

Дослівно: "Дев'ять людей загинули в результаті аварії. Серед них дівчина 2003 р.н. Всього в маршрутці було 15 осіб, в тому числі двоє дітей".

Деталі: Аварія сталася на трасі "Таврида" у міста Білогірськ. Автобус, за попередніми даними, прямував з Краснодара в Севастополь.

Окупаційна влада повідомляє, що в результаті ДТП постраждали 10 осіб.

Зокрема, 4-х постраждалих доставили в лікарню Білогірська: один з пацієнтів знаходиться у важкому стані, троє - у стані середнього ступеня тяжкості.

Ще 4 були доставлені в лікарню Сімферополя, один з них помер, двоє пацієнтів - у важкому стані, один - у стані середньої тяжкості.

Повідомляється, що серед постраждалих є вагітна. Її стан оцінюється як середньої тяжкості. Також, за інформацією ТАСС, в результаті аварії в лікарню потрапили двоє дітей. Стан одного з них медики оцінюють як важкий.

Водночас, російський "Інтерфакс" пише, що дітям надали допомогу амбулаторно. Батько дітей забрав їх із лікарні.

Попередньо повідомляється, що водій мікроавтобуса міг заснути за кермом. За інформацією російських ЗМІ, він займався приватними перевезеннями. Водій був тверезий, але не дотримувався режим праці і відпочинку.