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В окупованому Криму мікроавтобус влетів у "КамАз": 9 загиблих

П'ятниця, 31 липня 2020, 10:46
В окупованому Криму мікроавтобус влетів у КамАз: 9 загиблих

Зранку 31 липня по дорозі в окупованому Криму мікроавтобус "Мерседес Спринтер" влетів у стоячий КАМАЗ із причепом. В результаті аварії загинули 9 осіб.

Джерело: російське видання ТАСС, "Крим.Реалії", російський "Интерфакс"

Дослівно: "В результаті аварії загинули дев'ять осіб, стільки ж постраждали. Серед загиблих дівчина 2003 р.н. Всього в маршрутці було 18 осіб, в тому числі троє дітей".

Деталі: Аварія сталася на трасі "Таврида" у міста Білогірськ. Автобус, за попередніми даними, прямував з Краснодара в Севастополь.

На місці ДТП загинув водій мікроавтобуса та 7 пасажирів. Пізніше у лікарні помер ще один постраждалий. 

 
фото Mash

Зокрема, 4-х постраждалих доставили в лікарню Білогірська: один з пацієнтів знаходиться у важкому стані, троє - у стані середнього ступеня тяжкості.

Ще 4 були доставлені в лікарню Сімферополя, один з них помер, двоє пацієнтів - у важкому стані, один - у стані середньої тяжкості.

 
фото Mash

Повідомляється, що серед постраждалих є вагітна. Її стан оцінюється як середньої тяжкості, але жінці мають робити операції.

Також, за інформацією ТАСС, в результаті аварії в лікарню потрапили троє дітей. Стан одного з них медики оцінюють як важкий.

Російський "Інтерфакс" пише, що двом дітям надали допомогу амбулаторно. Батько забрав їх з лікарні.

 
фото Mash

Попередньо повідомляється, що водій мікроавтобуса міг заснути за кермом. За інформацією російських ЗМІ, він займався пасажирськими перевезеннями. Водій був тверезий, але не дотримувався режиму праці і відпочинку.

Теми: КримДТП
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