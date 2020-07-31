В оккупированном Крыму микроавтобус влетел в "КамАЗ": 9 погибших

Утром 31 июля по дороге в оккупированном Крыму микроавтобус "Мерседес Спринтер" влетел в стоящий КАМАЗ с прицепом. В результате аварии погибли 9 человек.

Источник: российское издание ТАСС, "Крым.Реалии", российский "Интерфакс"

Дословно: "Девять человек погибли в результате аварии. Среди них девушка 2003 г.р. Всего в маршрутке было 15 человек, в том числе двое детей".

Детали: Авария произошла на трассе "Таврида" в города Белогорск. Автобус, по предварительным данным, направлялся из Краснодара в Севастополь.

Оккупационные власти сообщают, что в результате ДТП пострадали 10 человек, 7 человек доставлены в больницы Белогорска и Симферополя. Один из пострадавших в коме.

Сообщается, что среди пострадавших есть беременная. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Также в результате аварии в больницу попали двое детей. Состояние одного из них оценивают как тяжелое.