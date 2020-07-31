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В оккупированном Крыму микроавтобус влетел в "КамАЗ": 9 погибших

Пятница, 31 июля 2020, 10:46
В оккупированном Крыму микроавтобус влетел в КамАЗ: 9 погибших

Утром 31 июля по дороге в оккупированном Крыму микроавтобус "Мерседес Спринтер" влетел в стоящий КАМАЗ с прицепом. В результате аварии погибли 9 человек.

Источник: российское издание ТАСС, "Крым.Реалии", российский "Интерфакс"

Дословно: "В результате аварии погибли девять человек, столько же пострадали. Среди них погибших - девушка 2003 г.р. Всего в маршрутке было 18 человек, в том числе трое детей".

Детали: Авария произошла на трассе "Таврида" в города Белогорск. Автобус, по предварительным данным, направлялся из Краснодара в Севастополь.

На месте ДТП погиб водитель микроавтобуса и 7 пассажиров. Позже в больнице скончался еще один пострадавший.

 
фото Mash

В частности, 4-х пострадавших доставили в больницу Белогорска: один из пациентов находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

Еще 4 были доставлены в больницу Симферополя, один из них скончался, двое пациентов - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести.

 
фото Mash

Сообщается, что среди пострадавших есть беременная. Ее состояние оценивается как средней тяжести, но женщине предстоят операции.

Также, по информации ТАСС, в результате аварии в больницу попали трое детей. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Российский "Интерфакс" пишет, что двум детям оказали помощь амбулаторно. Отец забрал их из больницы.

 
фото Mash

Предварительно сообщается, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем. По информации российских СМИ, он занимался частным извозом. Водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.

Темы: КрымДТП
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