Синоптики попередили про град і шквали
П'ятниця, 31 липня 2020, 11:02
31 липня у східних та південних областях очікуються грози, град та шквали.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "Вдень 31 липня у південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Крім того, 31 липня та 1 серпня у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Українська правда