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Синоптики попередили про град і шквали

П'ятниця, 31 липня 2020, 11:02
Синоптики попередили про град і шквали
Фото dzerkalo.media

31 липня у східних та південних областях очікуються грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Вдень 31 липня у південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 31 липня та 1 серпня у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: погода
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