Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики предупредили о граде и шквалах

Пятница, 31 июля 2020, 11:02
Фото dzerkalo.media

31 июля в восточных и южных областях ожидаются грозы, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Днем 31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 31 июля и 1 августа в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Переговорщик в Минске: Позиция россиян и их боевиков "либо по-нашему, либо никак"

Имеем антирекорд по госпитализации больных с COVID – Степанов

Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина

Опыт и эффективность: Венедиктова объяснила появление в своей команде Пискуна

Пойдем на компромиссы: Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ

ФотоСМИ выяснили, кто из пойманных "вагнеровцев" воевал на Донбассе и в Сирии

Все новости...
погода
Август принесет прохладу - прогноз
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украину идут дожди, свежесть и прохлада
Последние новости
11:08
Apple официально перенесла старт продаж новых iPhone
11:05
Кулеба рассказал о трех результатах переговоров с Ираном в Киеве
11:02
Синоптики предупредили о граде и шквалах
11:02
С 2021 "скорая" будет приезжать на некоторые вызовы не сразу: планы Минздрава на "екстренку"
10:46
В оккупированном Крыму микроавтобус влетел в "КамАЗ": 9 погибших
10:46
Экономика Украины сократится на 6% – НБУ
10:31
Ермак возглавит группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр"
10:25
В Варшаве назвали сквер в честь генерала армии УНР
10:18
В Донецкой области – резкий рост случаев COVID-19
10:08
Переговорщик в Минске: Позиция россиян и их боевиков "либо по-нашему, либо никак"
Все новости...