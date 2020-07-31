Синоптики предупредили о граде и шквалах

31 июля в восточных и южных областях ожидаются грозы, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Днем 31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 31 июля и 1 августа в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.