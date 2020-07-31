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Синоптики предупредили о граде и шквалах

Пятница, 31 июля 2020, 11:02
Синоптики предупредили о граде и шквалах
Фото dzerkalo.media

31 июля в восточных и южных областях ожидаются грозы, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Днем 31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 31 июля и 1 августа в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода
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