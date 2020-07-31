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Кулеба розповів про три головні результати переговорів з Іраном у Києві

П'ятниця, 31 липня 2020, 11:05

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, який результатів вдалося досягти під час переговорів з іранською стороною у Києві 30 липня щодо виплати компенсацій за збиття літака МАУ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба розповів на брифінгу у Києві 31 липня.

Кулеба зазначив, що переговори завершились пізно вночі і тривали 11 годин.

"Загалом вони пройшли в конструктивному дусі. Ми відзначили налаштованість на розв’язання проблеми, з якою (на переговори - ЄП) прибула іранська делегація. Є згода і розуміння (з іранського боку - ЄП), що потрібне прозоре і неупереджене розслідування", - сказав міністр. 

Він зазначив, що можна визначити три основних результати переговорів. 

"Перше. Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності і виплати компенсацій. Процес започатковано.

Друге. Іран погодився виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких він є. Це означає, що ми можемо будувати відповідну роботу конструктивно", - сказав Кулеба. 

Третім результатом є домовленість з Іраном щодо того, як структурувати подальший процес перемовин. За словами Кулеби, він відбуватиметься на кількох рівнях, спілкуватимуться слідчі, технічні експерти, та юристи, "щоб визначити всі обставини, юридичні і технічні нюанси". 

"На основі цієї інформації можна підраховувати суми збитків… Відповіді на питання, якою буде сума компенсацій, наразі немає. Сума не береться з неба, бо є результатом врахування всіх чинників", - підкреслив міністр. 

Кулеба запевнив, якщо Україна побачить, що Іран затягує переговорний процес, то буде готовою до "альтернативного сценарію, щоб будь-яким шляхом забезпечити виплату компенсацій".

Раніше Кулеба заявляв, що Україна у цих перемовинах представлятиме усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніКулеба ДмитроМЗСІранавіа


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