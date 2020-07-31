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Кулеба рассказал о трех результатах переговоров с Ираном в Киеве

Пятница, 31 июля 2020, 11:05

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, каких результатов удалось достичь в ходе переговоров с иранской стороной в Киеве 30 июля по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба рассказал на брифинге в Киеве 31 июля.

Кулеба отметил, что переговоры завершились поздно ночью и продолжались 11 часов.

"В целом они прошли в конструктивном духе. Мы отметили настроенность на решение проблемы, с которой (на переговоры. - ЕП) прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание (с иранской стороны. - ЕП), что нужно прозрачное и беспристрастное расследование", - сказал министр.

Он отметил, что можно определить три основных результата переговоров.

"Первое. Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Процесс начат.

Второе. Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является. Это означает, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно", - сказал Кулеба.

Третьим результатом является договоренность с Ираном о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. По словам Кулебы, он будет проходить на нескольких уровнях, будут общаться следователи, технические эксперты и юристы, "чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы".

"На основе этой информации можно подсчитывать суммы ущерба... Ответа на вопрос, какова будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, потому что является результатом учета всех факторов", - подчеркнул министр.

Кулеба заверил, если Украина увидит, что Иран затягивает переговорный процесс, то будет готова к "альтернативному сценарию, чтобы любым путем обеспечить выплату компенсаций".

Ранее Кулеба заявлял, что Украина в этих переговорах будет представлять все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеКулеба ДмитрийМИДИранавиа


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