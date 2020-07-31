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В России пригрозили поставками оружия на Донбасс, если США дадут деньги Украине

Пятница, 31 июля 2020, 11:38
В России пригрозили поставками оружия на Донбасс, если США дадут деньги Украине
Фото golos.ua

Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова

Прямая речь: "Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – ДНР и ЛНР.

В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально".

Детали: По словам депутата, если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, то России ничего не останется, кроме как "защитить людей со второй стороны" если не войсками, то "хотя бы поставками оружия".

Предыстория:  

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Темы: РосcияоружиеДонбассУкраина
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