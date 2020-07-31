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За добу в Києві на коронавірус захворіло більше людей, ніж одужало

П'ятниця, 31 липня 2020, 12:07

У столиці захворювання на короавірус діагностували ще в 110 мешканців, госпіталізовано 26 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Іще в 110 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, хто захворіли: 48 жінок віком від 18 до 73 років та три дівчинки – від 5 до 12 років. А також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року і четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі столиці – 28, Деснянському – 16, Дніпровському районі – 11 випадків.

 

Одужали за минулу добу 64 людини. Всього коронавірус подолали 2941 мешканець Києва.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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