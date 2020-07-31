За сутки в Киеве коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело

В столице заболевания короавирус диагностировали еще у 110 жителей, госпитализированы 26 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс конференции

Прямая речь: "Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших: 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и три девочки - от 5 до 12 лет. А также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и четыре мальчиков от 16 дней до 17 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе столицы - 28, Деснянском - 16, Днепровском районе - 11 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева.