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Міноборони пояснило, як носити військову форму по-новому

П'ятниця, 31 липня 2020, 12:24
Міноборони пояснило, як носити військову форму по-новому

Міністерство оборони опублікувало правила носіння військової форми та знаків розрізнення Збройних сил, які нещодавно вступили в дію.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Новими правилами впроваджено нові знаки розрізнення військових звань до парадної та парадно-вихідної форми одягу. Зазнали змін і самі знаки розрізнення вищого офіцерського та сержантського і старшинського складу.

Знаки розрізнення військових звань на польовій формі одягу, як і надписи на нагрудних знаках, повинні бути виконані чорною ниткою".

Деталі: Зокрема, впорядковано розміщення нарукавних знаків.

Зазнали змін і емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу.

Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв’язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична та ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

 

Затверджено нові беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв’язку, морської піхоти та Державної спеціальної служби транспорту.

 

Нові нарукавні знаки визначено для апарату головнокомандувача ЗСУ, військової служби правопорядку, медичної служби, Державної спеціальної служби транспорту, морської авіації і морської піхоти.

 

Правилами передбачається носіння нових елементів, а саме демісезонної куртки, жіночого кашкета та спортивної форми.

 
 

Впорядковується форма одягу військовослужбовців-жінок військово-морських сил.

 

Також врегульовано порядок носіння сорочки-поло.

Пілотки залишено лише для авіаційних частин, а кант на них приведено єдиного білого кольору.

 

Уточнено порядок носіння нагород та відомчих відзнак.

 

Відзначається, що ці зміни зробили військову форму більш привабливою і практичною.

Українська правда

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Теми: МіноборониЗбройні сили
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