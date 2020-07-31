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Минобороны объяснило, как носить военную форму по-новому

Пятница, 31 июля 2020, 12:24
Минобороны объяснило, как носить военную форму по-новому

Министерство обороны опубликовало правила ношения военной формы и знаков различия Вооруженных сил, которые недавно вступили в действие.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Новыми правилами введены новые знаки различия воинских званий в парадной и парадно-выходной форме одежды. Подверглись изменениям и сами знаки различия высшего офицерского и сержантского и старшинского состава.

Знаки различия воинских званий на полевой форме одежды, как и надписи на нагрудных знаках, должны быть выполнены черной нитью".

Детали: В частности, привели в порядок размещение нарукавных знаков.

Изменились и эмблемы на воротник парадной и повседневной формы одежды.

Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта.

 

Утверждены новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта.

 

Новые нарукавные знаки определены для аппарата главнокомандующего ВСУ, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта, морской авиации и морской пехоты.

 

Правилами предусматривается ношение новых элементов, а именно демисезонной куртки, женской фуражки и спортивной формы.

 
 

Упорядочивается форма одежды военнослужащих-женщин военно-морских сил.

 

Также урегулирован порядок ношения рубашки-поло.

Пилотки оставлено только для авиационных частей, а кант на них приведен в единый белый цвет.

 

Уточнен порядок ношения наград и ведомственных знаков отличия.

 

Отмечается, что эти изменения сделали военную форму более привлекательной и практичной.

Украинская правда

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Темы: МинобороныВооруженные силы
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