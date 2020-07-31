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Серпень прийде з прохолодою і невеликими дощами

П'ятниця, 31 липня 2020, 12:28
Серпень прийде з прохолодою і невеликими дощами
Фото b2bukraine.wordpress.com

У перші дні серпня в Україні очікується прохолодна погода, невеликі дощі на півночі і сході, на решті території переважно сухо.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталія Діденко в Facebook

Пряма мова Діденко: "1 серпня в Україні короткочасні грозові дощі ймовірні періодично практично повсюди. Хіба що у Центрі сонце все ж змагатиметься з опадами і часто перемагатиме, а у південній частині буде сонячно, сухо та найтепліше".

Деталі: 1 серпня на півдні країни +25+29 градусів, на решті території України +22+26 градусів, на Закарпатті до +28 градусів. 

 

Серпень у Київ прийде із свіжістю та вогкістю. У суботу очікується дощ з грозою, до +22 +23 градусів.

2 серпня в Україні без опадів, лише вдень ймовірні невеликі дощі на сході, вночі +12+15 градусів, вдень +23+28.

 

2 серпня у столиці очікується суха і прохолодна погода.

За прогнозом Діденко, потепління прийде з 4 серпня.

Українська правда

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Теми: погода
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