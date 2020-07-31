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Август придет с прохладой и небольшими дождями

Пятница, 31 июля 2020, 12:28
Август придет с прохладой и небольшими дождями
Фото b2bukraine.wordpress.com

В первые дни августа в Украине ожидается прохладная погода, небольшие дожди на севере и востоке, на остальной территории преимущественно сухо.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятны периодически практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее всего".

Детали: 1 августа на юге страны +25+29 градусов, на остальной территории Украины +22+26 градусов, на Закарпатье до +28 градусов.

 

Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В субботу ожидается дождь с грозой, до +22+23 градусов.

2 августа в Украине без осадков, лишь днем ​​вероятны небольшие дожди на востоке, ночью +12+15 градусов, днем ​​+23+28 градусов.

 

2 августа в столице ожидается сухая и прохладная погода.

По прогнозу Диденко, потепление придет с 4 августа.

Украинская правда

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Темы: погода
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