Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Август придет с прохладой и небольшими дождями

Пятница, 31 июля 2020, 12:28

В первые дни августа в Украине ожидается прохладная погода, небольшие дожди на севере и востоке, на остальной территории преимущественно сухо.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятны периодически практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее всего".

Детали: 1 августа на юге страны +25+29 градусов, на остальной территории Украины +22+26 градусов, на Закарпатье до +28 градусов.

 

Август в Киев придет со свежестью и сыростью. В субботу ожидается дождь с грозой, до +22+23 градусов.

2 августа в Украине без осадков, лишь днем ​​вероятны небольшие дожди на востоке, ночью +12+15 градусов, днем ​​+23+28 градусов.

 

2 августа в столице ожидается сухая и прохладная погода.

По прогнозу Диденко, потепление придет с 4 августа.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кулеба рассказал о трех результатах переговоров с Ираном в Киеве

Переговорщик в Минске: Позиция России и ее боевиков "либо по-нашему, либо никак"

Имеем антирекорд по госпитализации больных с COVID – Степанов

Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина

Опыт и эффективность: Венедиктова объяснила появление в своей команде Пискуна

Пойдем на компромиссы: Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ

Все новости...
погода
Синоптики предупредили о граде и шквалах
Август принесет прохладу - прогноз
В Украине объявили штормовое предупреждение
Последние новости
12:24
фото, видеоМинобороны объяснило, как носить военную форму по-новому
12:14
Кулеба рассказал, что известно об украинцах среди задержанных в Минске "вагнеровцев"
12:07
За сутки в Киеве коронавирусом заболело больше людей, чем выздоровело
11:57
Кулеба: Минский процесс не будет функционировать без нормандских встреч, несмотря на заявления из РФ
11:57
ГБР закрыло "религиозное" дело Порошенко
11:52
Зеленский подписал закон, который снижает "зеленый" тариф
11:38
В России пригрозили поставками оружия на Донбасс, если США дадут деньги Украине
11:38
Курс валют на 31 июля: курс, "черный" и наличный рынки
11:22
Киевские школьники будут исполнять гимн Украины перед уроками – Киевсовет
11:08
Apple официально перенесла старт продаж новых iPhone
Все новости...