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Польща: 657 випадків коронавірусу за добу, новий антирекорд

П'ятниця, 31 липня 2020, 13:31
Польща: 657 випадків коронавірусу за добу, новий антирекорд
tvn24.pl

У п'ятницю міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 657 нових підтверджених випадків коронавірусу - це найбільша кількість за добу від початку пандемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

У четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про 615 випадків зараження і до п'ятниці це був найвищий показник.

 
Динаміка підверджених випадків коронавірусу у Польщі від початку пандемії

Всього в Польщі з початку пандемії інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1 716 померли.

657 випадків інфекцій – це на 150 більше, ніж було в середу, коли міністерство повідомило про 512 підтверджених випадків, і більше ніж у вівторок, коли було зареєстровано 502 інфікованих.

Кількість активних випадків коронавірусу SARS-CoV-2 в Польщі збільшилася до 9 985.

Прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич оцінив, що в найближчі дні дані про нові випадки зараження в Польщі залишаться високими.

Нагадаємо, у середу уряд Польщі до 11 серпня продовжив заборону на міжнародні авіаперевезення у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Польщаепідемія
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