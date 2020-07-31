Польща: 657 випадків коронавірусу за добу, новий антирекорд
У п'ятницю міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 657 нових підтверджених випадків коронавірусу - це найбільша кількість за добу від початку пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.
У четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про 615 випадків зараження і до п'ятниці це був найвищий показник.
Всього в Польщі з початку пандемії інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1 716 померли.
657 випадків інфекцій – це на 150 більше, ніж було в середу, коли міністерство повідомило про 512 підтверджених випадків, і більше ніж у вівторок, коли було зареєстровано 502 інфікованих.
Кількість активних випадків коронавірусу SARS-CoV-2 в Польщі збільшилася до 9 985.
Прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич оцінив, що в найближчі дні дані про нові випадки зараження в Польщі залишаться високими.
Нагадаємо, у середу уряд Польщі до 11 серпня продовжив заборону на міжнародні авіаперевезення у зв'язку з епідемією коронавірусу.
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