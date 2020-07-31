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В Польше – 657 случаев коронавируса в сутки, новый антирекорд

Пятница, 31 июля 2020, 13:31

В пятницу Министерство здравоохранения Польши сообщило о 657 новых подтвержденных случаев коронавируса - это самое большое количество за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

В четверг Министерство здравоохранения сообщило о 615 случаях заражения, и до пятницы это был самый высокий показатель.

 
Динамика подтверждена случаев коронавируса в Польше с начала пандемии

Всего в Польше с начала пандемии инфекция была подтверждена у 45 688 человек, из которых 1716 умерли.

657 случаев инфекций - это на 150 больше, чем в среду, когда министерство сообщило о 512 подтвержденных случаях, и более чем во вторник, когда было зарегистрировано 502 инфицированных.

Количество активных случаев коронавируса SARS-CoV-2 в Польше увеличилось до 9985.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич оценил, что в ближайшие дни данные о новых случаях заражения в Польше останутся высокими.

Напомним, в среду правительство Польши до 11 августа продлил запрет на международные авиаперевозки в связи с эпидемией коронавируса.

Темы: коронавирусCovid-2019Польшаэпидемия


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