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Зеленський збільшив фінансування таборів "Артек" та "Молода гвардія"

П'ятниця, 31 липня 2020, 14:02
Зеленський збільшив фінансування таборів Артек та Молода гвардія

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19".

Джерело: Офіс президента

Деталі: У пресслужбі Зеленського нагадують, що документ передбачає купівлю державою 90% путівок "Артека" та "Молодої гвардії". Крім того, держава здійснює покриття витрат вказаних дитячих таборів на утримання об’єктів, оплату праці персоналу, податків та інших обов’язкових платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, придбання паливно-мастильних матеріалів під час карантину.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту, у зв’язку зі скасуванням у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" з 13 березня по теперішній час трьох тематичних змін, протягом яких було заплановано оздоровлення 5098 дітей, держава відповідно до чинних договорів не здійснила закупівлю необхідної кількості путівок на загальну суму 57 866 791 грн.

Закон дасть можливість зберегти та не допустити банкрутства дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а також захистити трудові права понад 1080 працівників цих закладів.

Передісторія: Законопроєкт ухвалили 14 липня, його підтримали 354 нардепи.

Довідково: У зв’язку з окупацією Криму Росією дитячий центр "Артек" перенесли звідти до Києва, на територію санаторного комплексу "Пуща-Озерна".

Дитячий центр "Молода гвардія" розташований в Одесі, на березі Чорного моря.

Українська правда
Теми: Зеленський
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