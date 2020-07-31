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Зеленский увеличил финансирование лагерей "Артек" и "Молодая гвардия"

Пятница, 31 июля 2020, 14:02

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19".

Источник: Офис президента

Детали: В пресс-службе Зеленского напоминают, что документ предусматривает покупку государством 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии". Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в связи с отменой в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5098 детей, государство в соответствии с действующим договорам не осуществило закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57 866 791 грн.

Закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений.

Предыстория: Законопроект приняли 14 июля, его поддержали 354 нардепа.

Справка: В связи с оккупацией Крыма Россией детский центр "Артек" перенесли оттуда в Киев на территорию санаторного комплекса "Пуща-Озерная".

Детский центр "Молодая гвардия" расположен в Одессе, на берегу Черного моря.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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