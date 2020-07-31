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В уряді вважають, що ЄС не відкриє кордони для українців до кінця вересня

П'ятниця, 31 липня 2020, 14:07

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прогнозує, що до кінця вересня зовнішні кордони ЄС не будуть відкритими для українців. 

Про це вона сказала в інтерв’ю Obozrevatel TV, повідомляє "Європейська правда".

Вона розповіла, що українські дипломати ведуть індивідуальний діалог з країнами Європейського Союзу щодо послаблення обмежень на поїздки, обмінюючись даними. 

"Відкриття кордонів не станеться одномоментно для всіх, це буде поступовий процес. Враховуючи, що весь світ очікує другу хвилю коронавірусу, можливо, вона буде, можливо, це будуть регіональні спалахи, то раніше кінця вересня про системність важко говорити", - сказала Стефанішина. 

Днями вона заявила, що про більш активний діалог з державами ЄС щодо цього питання можна чекати з вересня. 

Як відомо, Єврокомісія надає рекомендації щодо безпечних країн, в’їзд з яких може бути дозволений у ЄС. За цими рекомендаціями кожна країна-член ЄС може приймати рішення окремо. наразі Україна в цьому списку відсутня.

Теми: кордонкарантинкоронавірусЄСУкраїна
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