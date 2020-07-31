Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В уряді вважають, що ЄС не відкриє кордони для українців до кінця вересня

П'ятниця, 31 липня 2020, 14:07

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прогнозує, що до кінця вересня зовнішні кордони ЄС не будуть відкритими для українців. 

Про це вона сказала в інтерв’ю Obozrevatel TV, повідомляє "Європейська правда".

Вона розповіла, що українські дипломати ведуть індивідуальний діалог з країнами Європейського Союзу щодо послаблення обмежень на поїздки, обмінюючись даними. 

"Відкриття кордонів не станеться одномоментно для всіх, це буде поступовий процес. Враховуючи, що весь світ очікує другу хвилю коронавірусу, можливо, вона буде, можливо, це будуть регіональні спалахи, то раніше кінця вересня про системність важко говорити", - сказала Стефанішина. 

Днями вона заявила, що про більш активний діалог з державами ЄС щодо цього питання можна чекати з вересня. 

Як відомо, Єврокомісія надає рекомендації щодо безпечних країн, в’їзд з яких може бути дозволений у ЄС. За цими рекомендаціями кожна країна-член ЄС може приймати рішення окремо. наразі Україна в цьому списку відсутня.

Теми: кордонкарантинкоронавірусЄСУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кравчук назвав два можливі компроміси щодо Донбасу  

Кремль чекає, що затриманих в Білорусі росіян скоро відпустять

фото, відеоМіноборони пояснило, як носити військову форму по-новому

В Росії пригрозили поставками зброї на Донбас, якщо США дадуть гроші Україні

Кулеба розповів про три головні результати переговорів з Іраном у Києві

Переговорник в Мінську: Позиція Росії і її бойовиків "або по-нашому, або ніяк"

Усі новини...
кордон
Авіація, посилення патрулів: що відбувається на кордоні з Білоруссю
Фінляндія хоче роз’яснень від РФ після підозри у порушенні повітряного простору
Франція проти закриття кордонів всередині ЄС і Шенгену
Останні новини
14:52
Кабмін 5 місяців не може погодити черговий список об'єктів малої приватизації – Фонд держмайна
14:46
фотоСБУ затримала в Києві організатора міжнародної банди торгівців зброєю
14:42
Путін підняв питання затриманих у Мінську бойовиків на Радбезі РФ
14:29
У лікарні затримали медика, який переховувався від покарання за смерть породіллі
14:24
Дружину українського репера затримали через підозру у вбивстві чоловіка
14:18
Кравчук назвав два можливі компроміси щодо Донбасу  
14:07
В уряді вважають, що ЄС не відкриє кордони для українців до кінця вересня
14:04
Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк "Кредит Дніпро"
14:02
Зеленський збільшив фінансування таборів "Артек" та "Молода гвардія"
13:51
Суддів ОАСК не відсторонили після скандалу: Венедіктова тиждень не відповідає слідству
Усі новини...