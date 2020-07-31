Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве считают, что ЕС не откроет границы для украинцев до конца сентября

Пятница, 31 июля 2020, 14:07

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прогнозирует, что до конца сентября внешние границы ЕС не будут открытыми для украинцев.

Об этом она сказала в интервью Obozrevatel TV, сообщает "Европейская правда".

Она рассказала, что украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза по ослаблению ограничений на поездки, обмениваясь данными.

"Открытие границ не произойдет одномоментно для всех, это будет постепенный процесс. Учитывая, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут региональные вспышки, то раньше конца сентября о системности трудно говорить", - сказала Стефанишина.

На днях она заявила, что более активного диалога с государствами ЕС по этому вопросу можно ожидать с сентября.

Как известно, Еврокомиссия дает рекомендации относительно безопасных стран, въезд из которых может быть разрешен в ЕС. По этим рекомендациям каждая страна-член ЕС может принимать решение отдельно. Пока Украина в этом списке отсутствует.

Темы: границакарантинкоронавирусЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
граница
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: