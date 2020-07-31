Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В правительстве считают, что ЕС не откроет границы для украинцев до конца сентября

Пятница, 31 июля 2020, 14:07

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прогнозирует, что до конца сентября внешние границы ЕС не будут открытыми для украинцев.

Об этом она сказала в интервью Obozrevatel TV, сообщает "Европейская правда".

Она рассказала, что украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза по ослаблению ограничений на поездки, обмениваясь данными.

"Открытие границ не произойдет одномоментно для всех, это будет постепенный процесс. Учитывая, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут региональные вспышки, то раньше конца сентября о системности трудно говорить", - сказала Стефанишина.

На днях она заявила, что более активного диалога с государствами ЕС по этому вопросу можно ожидать с сентября.

Как известно, Еврокомиссия дает рекомендации относительно безопасных стран, въезд из которых может быть разрешен в ЕС. По этим рекомендациям каждая страна-член ЕС может принимать решение отдельно. Пока Украина в этом списке отсутствует.

Темы: границакарантинкоронавирусЕСУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кремль ждет, что задержанных в Беларуси россиян скоро отпустят

фото, видеоМинобороны объяснило, как носить военную форму по-новому

В России пригрозили поставками оружия на Донбасс, если США дадут деньги Украине

Кулеба рассказал о трех результатах переговоров с Ираном в Киеве

Переговорщик в Минске: Позиция России и ее боевиков "либо по-нашему, либо никак"

Имеем антирекорд по госпитализации больных с COVID – Степанов

Все новости...
граница
Авиация, усиление патрулей: что происходит на границе с Беларусью
Финляндия хочет разъяснений от РФ после подозрения в нарушении воздушного пространства
Франция против закрытия границ внутри ЕС и Шенгена
Последние новости
14:07
В правительстве считают, что ЕС не откроет границы для украинцев до конца сентября
14:04
Нацбанк разрешил Ярославскому купить у Пинчука банк "Кредит Днепр"
14:02
Зеленский увеличил финансирование лагерей "Артек" и "Молодая гвардия"
13:51
Судей ОАСК не отстранили после скандала: Венедиктова неделю не отвечает следствию
13:45
В Кропивницком женщине посмертно диагностировали коронавирус
13:42
В Минобороны уточнили, от чего умер 30 июля боец ООС
13:31
Польша: 657 случаев коронавируса за сутки, новый антирекорд
13:22
Песков открестился от слов Козака о выходе из переговоров по Донбассу
13:21
Нацбанк ухудшил свои ожидания относительно роста госдолга в 2020 году
13:15
В МОН рассказали, кто должен покупать маски и антисептики в школы
Все новости...