У лікарні затримали медика, який переховувався від покарання за смерть породіллі

Закарпатські поліцейські затримали лікаря Хустської районної лікарні, який переховувався від покарання за смерть породіллі.

Джерело: пресслужба поліції Закарпатської області

Дослівно: "Попередньо суд виніс чоловікові вирок, за яким його було визнано винним у неналежному виконанні професійних обов'язків. Йдеться про смерть породіллі, яка була пацієнткою даного лікаря.

Судом медикові було призначено міру покарання - 1 рік позбавлення волі. Також чоловіка зобов’язали виплатити моральну та матеріальну шкоду родичам померлої. Проте медик переховувався від виконання вироку суду".

Деталі: 30 липня поліцейські отримали інформацію, що чоловік може перебувати у місцевій лікарні, де його і виявили.

Наразі через незадовільний стан здоров’я він перебуває під наглядом медиків. Також чоловік знаходиться під охороною поліцейських.

Повідомляється, що як тільки його стан покращиться, лікаря доставлять до установи виконання покарань.