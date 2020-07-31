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У лікарні затримали медика, який переховувався від покарання за смерть породіллі

П'ятниця, 31 липня 2020, 14:29

Закарпатські поліцейські затримали лікаря Хустської районної лікарні, який переховувався від покарання за смерть породіллі.

Джерело: пресслужба поліції Закарпатської області

Дослівно: "Попередньо суд виніс чоловікові вирок, за яким його було визнано винним у неналежному виконанні професійних обов'язків. Йдеться про смерть породіллі, яка була пацієнткою даного лікаря.

Судом медикові було призначено міру покарання - 1 рік позбавлення волі. Також чоловіка зобов’язали виплатити моральну та матеріальну шкоду родичам померлої. Проте медик переховувався від виконання вироку суду".

Деталі: 30 липня поліцейські отримали інформацію, що чоловік може перебувати у місцевій лікарні, де його і виявили.

Наразі через незадовільний стан здоров’я він перебуває під наглядом медиків. Також чоловік знаходиться під охороною поліцейських.

Повідомляється, що як тільки його стан покращиться, лікаря доставлять до установи виконання покарань.

Українська правда
Теми: Закарпаттяполіціямедицина


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