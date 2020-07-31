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В больнице задержали медика, который скрывался от наказания за смерть роженицы

Пятница, 31 июля 2020, 14:29
В больнице задержали медика, который скрывался от наказания за смерть роженицы

Закарпатские полицейские задержали врача Хустской районной больницы, который скрывался от наказания за смерть роженицы.

Источник: пресс-служба полиции Закарпатской области

Дословно: "Предварительно суд вынес мужчине приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой данного врача.

Судом медику была назначена мера наказания - 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако медик скрывался от исполнения приговора суда".

Детали: 30 июля полицейские получили информацию, что мужчина может находиться в местной больнице, где его и обнаружили.

Сейчас из-за неудовлетворительного состояния здоровья он находится под наблюдением медиков. Также мужчина находится под охраной полицейских.

Сообщается, что как только его состояние улучшится, врача доставят в учреждение исполнения наказаний.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеполициямедицина
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