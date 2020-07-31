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СБУ затримала в Києві організатора міжнародної банди торгівців зброєю

П'ятниця, 31 липня 2020, 14:46

Служба безпеки затримала у Києві організатора угруповання, яке займалося нелегальним збутом військових засобів ураження.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередньою версією слідства, фігурант налагодив незаконне виготовлення засобів ураження для продажу. Підпільний цех був облаштований на території одного з регіонів нашої країни. Готову продукцію спільники переправляли до столиці поштовими сервісами. Зброю він продавав "через особисті зв’язки", зокрема у кримінальних колах Києва та інших регіонах України.

Під час обшуків правоохоронці виявили 3 пістолети-кулемети системи "SA-26" і 9 магазинів до них, карабін марки "Форт-201", майже 500 набоїв різного калібру, 9 магазинів до автомата Калашникова, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

 

Українська правда


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