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СБУ задержала в Киеве организатора международной банды торговцев оружием

Пятница, 31 июля 2020, 14:46
СБУ задержала в Киеве организатора международной банды торговцев оружием

Служба безопасности задержала в Киеве организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом военных средств поражения.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был оснащен на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Оружие он продавал "через личные связи", в частности в криминальных кругах Киева и других регионах Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружия и боеприпасов.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

 

Украинская правда

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