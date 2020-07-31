ФСБ РФ: на кордоні з Україною затримано контрабандиста. Йшов на таран

Російська ФСБ заявляє про затримання чоловіка з контрабандою, що намагався на автомобілі протаранити прикордонників на кордоні з Україною.

Джерело: ТАСС з посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Дослівно спецслужба: "В районі населеного пункту Григорівка співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області припинено контрабандну оборудку по незаконному переміщенню через кордон великої партії товарів народного споживання".

Деталі: За даними російських правоохоронців, під час затримання порушник не виконав вимоги прикордонного наряду про зупинку і спробував зникнути на російській території, направивши свій автомобіль на прикордонників, при цьому небезпечно маневруючи і створюючи загрозу їх життю та здоров'ю.

Прикордонному наряду довелося застосувати зброю, зловмисник затриманий, отримавши поранення стегна, йому надано необхідну медичну допомогу.

Додатково: В Державній прикордонній службі України УП повідомили, що не фіксували будь-яких порушень на кордоні з РФ, та не отримували від країни-агресора жодних повідомлень.

Пряма мова речника ДПСУ Андрія Демченка: "Наразі російська сторона жодним чином не інформувала українських прикордонників про будь-які спроби незаконного перетину кордону з Україною.

Крім того, зважаючи на пункт, який вказується у повідомленнях російських ЗМІ, де відбувалося порушення, можу зазначити, що він знаходиться навпроти Донецької області України, але фактично, напроти території, тимчасово окупованої Росією".