ФСБ РФ: на границе с Украиной задержан контрабандист. Шел на таран

Российская ФСБ заявляет о задержании мужчины с контрабандой, который пытался на автомобиле протаранить пограничников на границе с Украиной.

Источник: ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ России, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Дословно спецслужба: "В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления".

Детали: По данным российских правоохранителей, при задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью.

Пограничному наряду пришлось применить оружие, злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Дополнительно: В Государственной пограничной службе Украины УП сообщили, что не фиксировали каких-либо нарушений на границе с РФ, и не получали от страны-агрессора никаких сообщений.

Прямая речь спикера ГПСУ Андрея Демченко: "Пока российская сторона никоим образом не информировала украинских пограничников о каких-либо попытках незаконного пересечения границы с Украиной.

Кроме того, учитывая пункт, указанный в сообщениях российских СМИ, где происходило нарушение, могу отметить, что он находится напротив Донецкой области Украины, но фактически напротив территории, временно оккупированной Россией ".