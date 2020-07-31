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ФСБ РФ: на границе с Украиной задержан контрабандист. Шел на таран

Пятница, 31 июля 2020, 15:32

Российская ФСБ заявляет о задержании контрабандиста, пытавшемся на автомобиле протаранить пограничников на границе с Украиной.

Источник: ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ России.

Дословно спецслужба: "В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления".

Детали: По данным российских правоохранителей, при задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью.

Пограничному наряду пришлось применить оружие, злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Темы: Росcияконтрабанда


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