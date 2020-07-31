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Економіка єврозони у 2-му кварталі скоротилася на рекордні 12,1%

П'ятниця, 31 липня 2020, 15:39

ВВП єврозони у другому кварталі 2020 року скоротився на 12,1%, що є найбільшим падінням за 25 років, відколи ведеться статистика.

Про це йдеться у попередніх оцінках Євростату, повідомляє "Європейська правда".

Для країн ЄС падіння ВВП у другому кварталі склало 11,9%.

Порівняно з показниками 2-го кварталу 2019 року, для єврозони падіння ВВП склало 15%, а для країн ЄС – 14,4%.

Найбільше постраждала економіка Іспанії: там ВВП знизився на 18,5%. На другому і третьому місці – Португалія та Франція, з -14,1% та -13,8% відповідно.

 

Найкращим виявився показник Литви - там економіка скоротилася на 5,1%.

У Євростаті зазначають, що це попередні оцінки, які враховують не всі дані. Остаточний звіт про підсумки другого кварталу 2020 року оприлюднять 14 серпня.

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