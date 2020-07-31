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Экономика еврозоны во втором квартале сократилась на рекордные 12,1%

Пятница, 31 июля 2020, 15:39

ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года сократился на 12,1%, что является самым большим падением за 25 лет, с тех пор как ведется статистика.

Об этом говорится в предварительных оценках Евростата, сообщает "Европейский правда".

Для стран ЕС падение ВВП во втором квартале составило 11,9%.

По сравнению с показателями второго квартала 2019 года для еврозоны падение ВВП составило 15%, а для стран ЕС - 14,4%.

Больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем месте - Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно.

 

Самым лучшим оказался показатель Литвы - там экономика сократилась на 5,1%.

В Евростате отмечают, что это предварительные оценки, которые учитывают не все данные. Окончательный отчет об итогах второго квартала 2020 года обнародуют 14 августа.



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