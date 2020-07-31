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Київрада пояснює: гімн у школах співати за бажанням

П'ятниця, 31 липня 2020, 15:55
Київрада пояснює: гімн у школах співати за бажанням
УНІАН

Київська міська рада рекомендувала столичним школам розпочинати день із державного гімну України, але не зобов'язує цього робити.

Джерело: офіційний сайт міськради

Деталі: Відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.

Наголошується, що Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити.

Пряма мова співавтора рішення, депутата Олега Бондарчука: "Завдання цього рішення – популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці".

Додатково: Також, згідно з рішенням, гімн виконуватимуть під час проведення урочистих заходів.

Українська правда
Теми: Київосвіта
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