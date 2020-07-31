Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевсовет объясняет: гимн в школах петь по желанию

Пятница, 31 июля 2020, 15:55
Киевсовет объясняет: гимн в школах петь по желанию
УНИАН

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с государственного гимна Украины, но не обязывает этого делать.

Источник: официальный сайт горсовета

Детали: Соответствующее решение поддержали 64 депутата Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.

Отмечается, что Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать.

Прямая речь соавтора решения, депутата Олега Бондарчука: "Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице".

Дополнительно: Также, согласно решению, гимн будут исполнять во время проведения торжественных мероприятий.

Украинская правда
Темы: Киевобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: