Киевсовет объясняет: гимн в школах петь по желанию

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с государственного гимна Украины, но не обязывает этого делать.

Источник: официальный сайт горсовета

Детали: Соответствующее решение поддержали 64 депутата Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.

Отмечается, что Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять гимн, но никоим образом не обязывает это делать.

Прямая речь соавтора решения, депутата Олега Бондарчука: "Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице".

Дополнительно: Также, согласно решению, гимн будут исполнять во время проведения торжественных мероприятий.