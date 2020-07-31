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У Києві закінчено весняний призов: в армію набрали 600 людей

П'ятниця, 31 липня 2020, 17:36

У столиці закінчилася весняна військова призовна кампанія.

Джерело: КМДА

Деталі: За результатами весняної призовної кампанії 2020 року в Києві було призвано 603 особи. З них 600 відправлено до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, а 3 громадянина відмовились виконувати військовий обов’язок.

Рішенням Київської міської призовної комісії 88 призовників отримали відстрочку від призову на строкову військову службу для вступу до навчальних закладів. Загалом не з’явилося на відправку до військ без поважних причин 109 призовників.

Пряма мова в.о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського: "Спільно з Київським міським військовим комісаріатом та районними військовими комісаріатами, Київ виконав на 100% весняну призовну кампанію 2020-го року.

600 хлопців вже виконують свій військовий обов’язок і лише троє – відмовилися. Загалом весняний військовий призов пройшов успішно і ми вже почали співпрацю у рамках наступного, осіннього, призову".

Українська правда
Теми: арміяКиїв


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