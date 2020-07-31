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В Киеве закончен весенний призыв: в армию набрали 600 человек

Пятница, 31 июля 2020, 17:36

В столице закончилась весенняя военная призывная кампания.

Источник: КГГА

Детали: По результатам весенней призывной кампании 2020 года в Киеве было призвано 603 человека. Из них 600 отправлены в воинские части Вооруженных Сил Украины и другие военные формирования, а 3 гражданина отказались выполнять воинский долг.

Решением Киевской городской призывной комиссии 88 призывников получили отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения. В целом не явились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.

Прямая речь и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского: "Совместно с Киевским городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами, Киев выполнил на 100% весеннюю призывную кампанию 2020-го года.

600 ребят уже выполняют свой воинский долг и только трое - отказались. В общем весенний военный призыв прошел успешно и мы уже начали сотрудничество в рамках следующего, осеннего, призыва".

Темы: армияКиев


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