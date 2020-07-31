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Україна хоче брати участь у формуванні стратегічної концепції НАТО – Стефанішина

П'ятниця, 31 липня 2020, 18:34

Україна прагне долучитися до аналітичного процесу, який стане основою для формування стратегічної концепції НАТО-2030.

Як пише "Європейська правда", про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, це питання обговорювалося під час візиту до штаб-квартири НАТО.

"Ми з паном Столтенбергом та іншими колегами у штаб-квартирі НАТО обговорили важливість залучення України до аналітичного процесу, який стане основою для формування стратегічної концепції НАТО-2030.

Україна є тією силою, яка може суттєво посилити євроатлантичну безпеку завдяки своєму практичному досвіду, вже наявним спроможностям у сфері безпеки і оборони, готовності до трансформації та партнерства у регіонах поза власними кордонами", - зазначила Ольга Стефанішина.

Віце-прем'єр-міністр додала, що Україні важливо ефективно виконувати річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які наближують Україну до членства.

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

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Теми: НАТО


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