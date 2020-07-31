Украина хочет участвовать в формировании стратегической концепции НАТО - Стефанишина

Украина стремится присоединиться к аналитическому процессу, который станет основой для формирования стратегической концепции НАТО-2030.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, этот вопрос обсуждался во время визита в штаб-квартиру НАТО.

"Мы с господином Столтенбергом и другими коллегами в штаб-квартире НАТО обсудили важность привлечения Украины к аналитическому процессу, который станет основой для формирования стратегической концепции НАТО-2030.

Украина является той силой, которая может существенно усилить евроатлантическую безопасность благодаря своему практическому опыту, уже имеющимся возможностям в сфере безопасности и обороны, готовности к трансформации и партнерству в регионах вне собственных границ", - отметила Ольга Стефанишина.

Вице-премьер-министр добавила, что Украине важно эффективно выполнять годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, приближающие Украину к членству.

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

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