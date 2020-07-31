Украина хочет участвовать в формировании стратегической концепции НАТО - Стефанишина

Украина стремится присоединиться к аналитическому процессу, который станет основой для формирования стратегической концепции НАТО-2030.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, этот вопрос обсуждался во время визита в штаб-квартиру НАТО.

"Мы с господином Столтенбергом и другими коллегами в штаб-квартире НАТО обсудили важность привлечения Украины к аналитическому процессу, который станет основой для формирования стратегической концепции НАТО-2030.

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