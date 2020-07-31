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Україна передасть Білорусі дані про злочини бойовиків "Вагнера" – Аваков

П'ятниця, 31 липня 2020, 18:49

Правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК "Вагнер" на території України.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Глава МВС підкреслив, що розцінює інформацію про затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" як вкрай небезпечний прецедент, що свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі.

Пряма мова: "Це дуже небезпечна ситуація - коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу за 1,5 км від резиденції президента країни…

Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації. Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі - найманців ПВК "Вагнер" в Україні в 2014 році.

Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців".

Деталі: За словами Авакова, МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Очільник МВС висловив сподівання, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій.

Він також наголосив, що Україна зацікавлена ​​в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі.

Міністр також повідомив, що провів кілька консультацій про взаємодію з офіційними представниками Республіки Білорусь.

Українська правда
Теми: Білорусьтероризм


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