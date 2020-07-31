Украина передаст Беларуси данные о преступлениях боевиков "Вагнера" - Аваков

Правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ППК "Вагнер" на территории Украины.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

Прямая речь: "Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны..

Обращаюсь к дружескому белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации. Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году.

Представители этой компании воевали и зверствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников".

Детали: По словам Авакова, МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Глава МВД выразил надежду, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий.

Он также отметил, что Украина заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем сообщено компетентным органам Беларуси.

Министр также сообщил, что провел несколько консультаций о взаимодействии с официальными представителями Республики Беларусь.