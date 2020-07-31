Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Хорватія до 15 серпня продовжила діючі умови в’їзду для українців – посол

П'ятниця, 31 липня 2020, 19:12

Хорватія до середини серпня продовжила чинні умови в’їзду для громадян України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

"До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах", - написав він.

Нагадаємо, Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, у тому числі України, які мають право на в’їзд.

В оновленому роз’ясненні на сторінці посольства України у Хорватії зазначено, що штаб цивільного захисту Республіки Хорватія продовжив тимчасову заборону на в’їзд іноземців до Хорватії до 15 серпня.

Право на в’їзд до Хорватії мають такі категорії громадян третіх країн, в тому числі й України, як:

- працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;
- перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності;
- особи, які прямують транзитом;
- особи, які їдуть з туристичною метою (за наявності підтвердження резервації готелю/апартаментів) або з інших робочих питань (лист-підтвердження від роботодавця) , або які мають інший економічний інтерес (договір про співпрацю, запрошення на бізнес-конференцію);
- особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини (хвороба, смерть родича).

При цьому мандрівники, які є туристами, їдуть з бізнес-метою або на навчання, зобов’язані пройти 14-денну самоізоляцію, або ж надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не більше 48 годин тому (від часу взяття забору до прибуття на кордон).

Якщо з певних причин цей термін сплив, в’їзд можливий за умови самоізоляції та повторної здачі ПЛР-тесту за власний рахунок.

Усі мандрівники повинні попередньо зареєструвати свій намір про в’їзд на сайті МВС Хорватії та роздрукувати реєстраційний номер заявки, але це не є підтвердженням дозволу на в’їзд.

Громадяни України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС не потребують проходження 14-денної самоізоляції чи пред’явлення ПЛР-тесту при в’їзді в Хорватію.

Транзит для українців можливий без надання результатів тесту, за наявності підтвердження, що наступна країна прямування дозволить їхній в’їзд, та за умови, що транзит Хорватією є найшвидшим маршрутом.

Теми: Хорватіякарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото ВВС знайшли поховання російських військових, які загинули на Донбасі

доповненоФСБ РФ: на кордоні з Україною затримано контрабандиста. Йшов на таран

Путін підняв питання затриманих у Мінську бойовиків на Радбезі РФ

Кравчук назвав два можливі компроміси щодо Донбасу  

Кремль чекає, що затриманих в Білорусі росіян скоро відпустять

фото, відеоМіноборони пояснило, як носити військову форму по-новому

Усі новини...
Хорватія
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
Зеленський і прем’єр Хорватії обговорили перегляд умов в’їзду для українців
У Хорватії маски будуть обов'язковими у громадських закладах
Останні новини
19:12
Хорватія до 15 серпня продовжила діючі умови в’їзду для українців – посол
19:05
У 2 кварталі чистий прибуток банків впав вдвічі – НБУ
18:53
фото ВВС знайшли поховання російських військових, які загинули на Донбасі
18:49
Україна передасть Білорусі дані про злочини бойовиків "Вагнера" – Аваков
18:34
Україна хоче брати участь у формуванні стратегічної концепції НАТО – Стефанішина
18:31
"Укргазвидобування" отримає 51,85 мільйони євро кредиту ЄБРР під держгарантії
18:27
Верховну Раду чекає ребрендинг
18:09
Авіакомпанія SkyUp хоче збільшити частку на українському ринку до 50%
18:02
У Зеленського заперечують, що його кортеж систематично порушує ПДР
17:56
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
Усі новини...