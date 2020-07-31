Хорватія до 15 серпня продовжила діючі умови в’їзду для українців – посол

Хорватія до середини серпня продовжила чинні умови в’їзду для громадян України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

"До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах", - написав він.

До уваги громадян України!

31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OxMsX pic.twitter.com/sg5eXcOglE — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 31, 2020

Нагадаємо, Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, у тому числі України, які мають право на в’їзд.

В оновленому роз’ясненні на сторінці посольства України у Хорватії зазначено, що штаб цивільного захисту Республіки Хорватія продовжив тимчасову заборону на в’їзд іноземців до Хорватії до 15 серпня.

Право на в’їзд до Хорватії мають такі категорії громадян третіх країн, в тому числі й України, як:

- працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;

- перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності;

- особи, які прямують транзитом;

- особи, які їдуть з туристичною метою (за наявності підтвердження резервації готелю/апартаментів) або з інших робочих питань (лист-підтвердження від роботодавця) , або які мають інший економічний інтерес (договір про співпрацю, запрошення на бізнес-конференцію);

- особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини (хвороба, смерть родича).

При цьому мандрівники, які є туристами, їдуть з бізнес-метою або на навчання, зобов’язані пройти 14-денну самоізоляцію, або ж надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не більше 48 годин тому (від часу взяття забору до прибуття на кордон).

Якщо з певних причин цей термін сплив, в’їзд можливий за умови самоізоляції та повторної здачі ПЛР-тесту за власний рахунок.

Усі мандрівники повинні попередньо зареєструвати свій намір про в’їзд на сайті МВС Хорватії та роздрукувати реєстраційний номер заявки, але це не є підтвердженням дозволу на в’їзд.

Громадяни України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС не потребують проходження 14-денної самоізоляції чи пред’явлення ПЛР-тесту при в’їзді в Хорватію.

Транзит для українців можливий без надання результатів тесту, за наявності підтвердження, що наступна країна прямування дозволить їхній в’їзд, та за умови, що транзит Хорватією є найшвидшим маршрутом.