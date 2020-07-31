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Хорватия до 15 августа продлила действующие условия въезда для украинцев - посол

Пятница, 31 июля 2020, 19:12

Хорватия до середины августа продлила действующие условия въезда для граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", - написал он.

Напомним, Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в том числе Украины, имеющих право на въезд.

В обновленном разъяснении на странице посольства Украины в Хорватии указано, что штаб гражданской защиты Республики Хорватия продолжил временный запрет на въезд иностранцев в Хорватию до 15 августа.

Право на въезд в Хорватию имеют следующие категории граждан третьих стран, в том числе и Украины:

- работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;
- перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;
- лица, следующие транзитом;
- лица, которые едут с туристической целью (при наличии подтверждения резервации отеля / апартаментов) или других рабочих вопросов (письмо-подтверждение от работодателя), или которые имеют другой экономический интерес (договор о сотрудничестве, приглашение на бизнес-конференцию);
- лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

При этом путешественники, которые являются туристами, едут с бизнес-целью или на учебу, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию, или же предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более 48 часов назад (от времени взятия забора до прибытия на границу).

Если по каким-то причинам этот срок истек, въезд возможен при условии самоизоляции и повторной сдачи ПЦР-теста за свой счет.

Все путешественники должны предварительно зарегистрировать свое намерение о въезде на сайте МВД Хорватии и распечатать регистрационный номер заявки, но это не является подтверждением разрешения на въезд.

Граждане Украины, которые имеют действующий вид на жительство в странах ЕС, не обязаны предъявлять результат теста или проходить карантин.  

Транзит для украинцев возможен без предъявления результатов теста, при наличии подтверждения, что следующая страна следования разрешит их въезд, и при условии, что транзит через Хорватию является самым быстрым маршрутом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Хорватиякарантинкоронавирус
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