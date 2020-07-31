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Акція під МВС: активісти палять димові шашки та розмальовують дорогу

П'ятниця, 31 липня 2020, 20:28
фото: укрінформ

Учасники акції "2 роки з дня нападу на Катерину Гандзюк" під будівлею Міністерства внутрішніх справ в Києві застосували димові шашки.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Активісти написали на асфальті перед МВС білою фарбою та перекреслили червоною фарбою імена працівників відомства, які, на їхню думку, винні у саботажі розслідування нападу на Гандзюк. Потім учасники акції запалили димові шашки, вигукуючи прізвище очільника МВС.

В цілому, повідомляють журналісти, ситуація спокійна. На площі перед МВС лунає музика, дехто з присутніх тримає у руках плакати.

 

 
фото: укрінформ

Також у соцмережах повідомляють, що мітинг провели й у Харкові.

Теми: напад на ГандзюкМВСКиїв


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