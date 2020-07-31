Акція під МВС: активісти палять димові шашки та розмальовують дорогу
П'ятниця, 31 липня 2020, 20:28
Учасники акції "2 роки з дня нападу на Катерину Гандзюк" під будівлею Міністерства внутрішніх справ в Києві застосували димові шашки.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Активісти написали на асфальті перед МВС білою фарбою та перекреслили червоною фарбою імена працівників відомства, які, на їхню думку, винні у саботажі розслідування нападу на Гандзюк. Потім учасники акції запалили димові шашки, вигукуючи прізвище очільника МВС.
В цілому, повідомляють журналісти, ситуація спокійна. На площі перед МВС лунає музика, дехто з присутніх тримає у руках плакати.
Також у соцмережах повідомляють, що мітинг провели й у Харкові.
Харків вимагає справедливості для Каті Гандзюк pic.twitter.com/bzEJvDviCO— Павло Пахоменко (@PashaXVI) July 31, 2020