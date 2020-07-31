Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Акція під МВС: активісти палять димові шашки та розмальовують дорогу

П'ятниця, 31 липня 2020, 20:28
Акція під МВС: активісти палять димові шашки та розмальовують дорогу
фото: укрінформ

Учасники акції "2 роки з дня нападу на Катерину Гандзюк" під будівлею Міністерства внутрішніх справ в Києві застосували димові шашки.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Активісти написали на асфальті перед МВС білою фарбою та перекреслили червоною фарбою імена працівників відомства, які, на їхню думку, винні у саботажі розслідування нападу на Гандзюк. Потім учасники акції запалили димові шашки, вигукуючи прізвище очільника МВС.

В цілому, повідомляють журналісти, ситуація спокійна. На площі перед МВС лунає музика, дехто з присутніх тримає у руках плакати.

 

 
 
фото: укрінформ

Також у соцмережах повідомляють, що мітинг провели й у Харкові.

"Українська правда" в Threads

Теми: напад на ГандзюкМВСКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: