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Акция под МВД: активисты жгут дымовые шашки и разрисовывают дорогу

Пятница, 31 июля 2020, 20:28
Акция под МВД: активисты жгут дымовые шашки и разрисовывают дорогу
фото: укринформ

Участники акции "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк" под зданием Министерства внутренних дел в Киеве применили дымовые шашки.

Источник: "Укринформ"

Детали: Активисты написали на асфальте перед МВД белой краской и зачеркнули красной краской имена работников ведомства, которые, по их мнению, виновные в саботаже расследования нападения на Гандзюк. Затем участники акции зажгли дымовые шашки, выкрикивая фамилию главы МВД.

В целом, сообщают журналисты, ситуация спокойная. На площади перед МВД звучит музыка, некоторые из присутствующих держит в руках плакаты.

 
 
 

фото: Укринформ

Также в соцсетях сообщают, что митинг провели и в Харькове.

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Темы: нападение на ГандзюкМВДКиев
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