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Польща і США домовилися про розміщення постійного військового контингенту

П'ятниця, 31 липня 2020, 20:41

Польща та США досягли політичної домовленості щодо розміщення у Польщі постійного військового контингенту США та введення в країну ще близько 1000 військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційному комюніке міністерства оборони Польщі.

"Ми досягли успіху. Ми завершили перемовини щодо угоди у сфері оборонної співпраці", - зазначив міністр оборони Польщі.

У повідомленні зазначають, що угода передбачає подальше поглиблення військової співпраці між країнами та збільшення військової присутності США у Польщі.

"У продовження двох угод, підписаних президентами Анджеєм Дудою і Дональдом Трампом, розміщення американських військ було вирішено змінити із ротаційної основи на постійну. Кількість військових США, розміщених у Польщі, зросте орієнтовно на 1000, до щонайменш 5,5 тисяч", - деталізують у комюніке.

Після завершення підготовчої роботи, угоду буде підписано.

В комюніке нагадують, що 29 червня міністр оборони США Марк Еспер оголосив про створення у Польщі найближчим часом передового командування 5-го армійського корпусу США.

"Разом із посиленою військовою присутністю НАТО на східному флангу Альянсу, це посилить ефект стримування та безпеку усіх союзників, зокрема нашого регіону", - додають у міноборони Польщі.



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