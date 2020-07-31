Польша и США договорились о размещении постоянного военного контингента

Польша и США достигли политической договоренности о размещении в Польше постоянного военного контингента США и введение в страну еще около 1000 военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальном коммюнике министерства обороны Польши.

"Мы достигли успеха. Мы завершили переговоры по соглашению в сфере оборонного сотрудничества", - отметил министр обороны Польши.

В сообщении отмечается, что соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия США в Польше.

"В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принцип размещения американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, возрастет ориентировочно на 1000, до минимум 5500", - детализируют в коммюнике.

После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.

В коммюнике напоминают, что 29 июня министр обороны США Марк Эспер объявил о создании в Польше в ближайшее время передового командования 5-го армейского корпуса США.

"Вместе с усиленным военным присутствием НАТО на восточном фланге Альянса, это усилит эффект сдерживания и безопасность всех союзников, в частности нашего региона", - добавляют в минобороны Польши.