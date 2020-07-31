Бухгалтер Національної академії вкрала 1,6 млн гривень – прокуратура
П'ятниця, 31 липня 2020, 21:58
Київська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, яка присвоїла кошти через підробку документів.
Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва
Деталі: За даними слідства, обвинувачена протягом 2017-2020 років розробила схему привласнення коштів, які сплачували студенти академії за навчання.
Частину грошей вона вносила в касу, а решту забирала собі. Всього вона вкрала 1,6 млн, а всього установлено понад 40 епізодів її протиправних дій.
Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Українська правда