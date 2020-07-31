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Бухгалтер Національної академії вкрала 1,6 млн гривень – прокуратура

П'ятниця, 31 липня 2020, 21:58

Київська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, яка присвоїла кошти через підробку документів.

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Деталі: За даними слідства, обвинувачена протягом 2017-2020 років розробила схему привласнення коштів, які сплачували студенти академії за навчання.

Частину грошей вона вносила в касу, а решту забирала собі. Всього вона вкрала 1,6 млн, а всього установлено понад 40 епізодів її протиправних дій.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українська правда
Теми: прокуратура


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