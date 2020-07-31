Бухгалтер Национальной академии украла 1,6 млн гривен – прокуратура
Пятница, 31 июля 2020, 21:58
Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, которая присвоила средства через подделку документов.
Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева
Детали: По данным следствия, обвиняемая в течение 2017-2020 годов разработала схему присвоения средств, которые платили студенты академии за обучение.
Часть денег она вносила в кассу, а остальные забирала себе. Всего она украла 1600000, а всего установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий.
Ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Украинская правда