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Командування ООС залишило обов'язкову самоізоляцію для тих, хто їде з ОРДЛО

П'ятниця, 31 липня 2020, 21:57
Командування ООС залишило обов'язкову самоізоляцію для тих, хто їде з ОРДЛО

Командування операції Об’єднаних сил ухвалило рішення продовжити дію карантинних обмежень для тих, хто прибуватиме на підконтрольну уряду територію через лінію розмежування на Донбасі.

Джерело: Оперативно-військове управління Східного регіонального управління ДПСУ

Дослівно: "Громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації".

Деталі: Таким чином, згідно з вищевказаним рішенням, люди, які прибуватимуть з тимчасово окупованого Донбасу, будуть зобов’язані як і раніше, встановлювати додаток "Дій вдома" і йти на 14-денну самоізоляцію або – проходити обсервацію у визначених місцевою владою місцях.

Що передувало: З 1 серпня набуває чинності постанова уряду (№ 641 від 22 липня –ред.), якою скасовується низка норм, які діяли до цього. Цією постановою внесені зміни до постанов уряду, що регламентують перетин лінії розмежування і адмінмежі з Кримом. 

Планувалось скасування норми про обов’язкову самоізоляцію для громадян, які повертатимуться на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Отже з 1 серпня адмінмежу з Кримом можна буде перетинати, не йдучи на самоізоляцію, а для Донбасу ця норма залишиться чинною.

Українська правда

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Теми: карантинОРДЛОПрикордонна служба
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