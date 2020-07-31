Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет из ОРДЛО
Командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантинных ограничений для тех, кто прибывает на подконтрольную правительству территорию через линию разграничения на Донбассе.
Источник: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ
Дословно: "Граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома", или обсервации".
Детали: Таким образом, согласно вышеуказанному решению, люди, прибывающие с временно оккупированного Донбасса, будут обязаны по-прежнему устанавливать приложение "Дий вдома" и идти на 14-дневную самоизоляцию или - проходить обсервацию в определенных властями местах.
Что предшествовало: С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля ред.), которым отменяется ряд норм, которые действовали до этого. Этим постановлением вносятся изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницу с Крымом.
Планировалась отмена нормы об обязательной самоизоляции для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Итак с 1 августа админграницу с Крымом можно будет пересекать, не идя на самоизоляцию, а для Донбасса эта норма останется в силе.