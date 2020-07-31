Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет из ОРДЛО

Пятница, 31 июля 2020, 21:57

Командование операции Объединенных сил приняло решение продлить действие карантинных ограничений для тех, кто прибывает на подконтрольную правительству территорию через линию разграничения на Донбассе.

Источник: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

Дословно: "Граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома", или обсервации".

Детали: Таким образом, согласно вышеуказанному решению, люди, прибывающие с временно оккупированного Донбасса, будут обязаны по-прежнему устанавливать приложение "Дий вдома" и идти на 14-дневную самоизоляцию или - проходить обсервацию в определенных властями местах.

Что предшествовало: С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля ред.), которым отменяется ряд норм, которые действовали до этого. Этим постановлением вносятся изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницу с Крымом.

Планировалась отмена нормы об обязательной самоизоляции для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Итак с 1 августа админграницу с Крымом можно будет пересекать, не идя на самоизоляцию, а для Донбасса эта норма останется в силе.

Украинская правда
Темы: карантинОРДЛОПограничная служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 31 июля: заявления России, компромиссы Кравчука

Экс-премьер Фокин может войти в делегацию ТКГ – Кравчук

картаУкраину разделили на карантинные зоны: в трех областях есть "красные"

фотоВВС нашли захоронения российских военных, погибших на Донбассе

дополненоФСБ РФ: на границе с Украиной задержан контрабандист. Шел на таран

Путин поднял вопрос задержанных в Минске боевиков на Совбезе РФ

Все новости...
карантин
Украину разделили на карантинные зоны: в трех областях есть "красные"
Хорватия до 15 августа продлила действующие условия въезда для украинцев - посол
Австрия разрешила авиарейсы из Украины, с требованием теста и карантина
Последние новости
22:16
Новости экономики: сокращение экономики, фильм Netflix, "зеленый" тариф
21:58
Бухгалтер Национальной академии украла 1,6 млн гривен – прокуратура
21:57
Командование ООС оставило обязательную самоизоляцию для тех, кто едет из ОРДЛО
21:45
ЕС предварительно договорился о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса
21:32
Новости 31 июля: заявления России, компромиссы Кравчука
21:16
Из-за коронавируса могут ограничить движение транспорта на Полтавщине
20:54
Экс-премьер Фокин может войти в делегацию ТКГ – Кравчук
20:41
Польша и США договорились о размещении постоянного военного контингента
20:28
фотоАкция под МВД: активисты жгут дымовые шашки и разрисовывают дорогу
19:59
Рекордный квартал: доходы Apple выросли на 11%
Все новости...