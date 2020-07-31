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Рекорд за декілька тижнів: на Буковині зросла кількість заражень COVID-19

П'ятниця, 31 липня 2020, 23:47
Рекорд за декілька тижнів: на Буковині зросла кількість заражень COVID-19

На Буковині майже 90 людей заразилися коронавірусом за останню добу. Це на третину більше, ніж фіксували останнім часом.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "89 нових випадків коронавірусу зафіксували на Буковині 31 липня. Усього лабораторний центр дослідив 428 зразків.  Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи".

Деталі: 91 буковинець одужав від COVID-19.

Осачук розповів, що 89 випадків за добу – це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, зазначає глава області, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

Нагадаємо: Для порівняння, останніми днями заражених було 63, 78, 59, 58 та 44 людини.

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Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяЧернівецька область
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