Рекорд за несколько недель: на Буковине выросло количество заражений COVID-19

На Буковине почти 90 человек заразились коронавирусом за последние сутки. Это на треть больше, чем фиксировали в последнее время.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "89 новых случаев коронавируса зафиксировали на Буковине 31 июля. Всего лабораторный центр исследовал 428 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5964 человека ".

Детали: 91 буковинец вылечился от COVID-19.

Осачук рассказал, что 89 случаев за сутки - это самый высокий показатель за последние несколько недель. Кроме того, отмечает глава области, Кицманский район попал в красную зону по уровню распространения вируса.

Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.

Напомним: Для сравнения, в последние дни зараженных было 63, 78, 59, 58 и 44 человека.

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