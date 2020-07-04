Зеленський нагадав РФ, що від України не можна нічого вимагати

Президент Володимир Зеленський підкреслює, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону про "особливий статус Донбасу".

Джерело: Зеленський на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, куди він прибув з робочою поїздкою, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про вимогу РФ до України представити закон про "особливий статус Донбасу" до 6 липня, Зеленський сказав:

"По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми – незалежна країна. Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна вже риторика".

Що стосується зустрічі радників лідерів держав Нормандського формату 3 липня в Берліні, то Зеленський вказав, що поки не готовий її повноцінно коментувати.

Пряма мова: "Я знаю, що дуже непогано пройшла зустріч, предметно. Більше нічого поки коментувати. У нас буде нарада, з паном Єрмаком ми сьогодні тільки прилетіли до Одеси і ще детально не обговорювали з ним це питання".

Що передувало: В Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників "нормандського формату" у п'ятницю в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "Нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Водночас заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні Україні необхідно прийняти й погодити з Донбасом десятки законів.

Раніше видання Der Spiegel повідомило, що Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.