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У Берліні РФ взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції й Німеччини – ОП

Субота, 4 липня 2020, 08:53
У Берліні РФ взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції й Німеччини – ОП
Офіс президента

Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "Нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Джерело: пресслужба президента за підсумками переговорів політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату в Берліні

Дослівно: "Домовленості Паризького саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за Нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль", – підкреслила українська делегація.

"Сьогоднішня зустріч на крок наблизила проведення саміту в Берліні", – зауважив Андрій Єрмак.

Зі свого боку російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини".

Деталі: В ОП повідомили, що переговори в Берліні тривали 11 годин. У них з українського боку брали участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Зазначається, що учасники зустрічі детально обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав "Нормандської четвірки" за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в Нормандському форматі в Берліні.

Учасники зустрічі дійшли згоди, що потрібно докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав Нормандського формату. Зокрема, сторони зійшлися на думці щодо необхідності реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

В ОП додали, що найближчим часом сторонами буде узгоджений порядок денний для роботи ТКГ з метою зближення позицій для проведення саміту в Берліні.

Що передувало: 3 липня в Берліні відбулася зустріч політрадників "нормандського формату". До Німеччини вирушила українська делегація, до якої увійшли, зокрема, керівник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також низка російських ЗМІ повідомили, що Дмитрій Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, 3 липня прибув у Берлін.

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Українська правда

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Теми: Донбаснормандський форматРосіяНімеччинаФранція
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