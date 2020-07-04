У РФ заявили, що до "нормандської" зустрічі Україна має прийняти десятки законів

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні Україні необхідно прийняти й погодити з Донбасом десятки законів.

Джерело: Козак у коментарі журналістам у п'ятницю в Берліні за підсумками зустрічі політичних радників глав держав "нормандської четвірки", повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Про зустріч на рівні міністрів мови не було. Були спроби визначити конкретні дати зустрічі на вищому рівні".

"Але про це говорити поки дуже-дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі – а це величезний обсяг роботи, перш за все, з боку України – ті рішення, які були прийняті на саміті 9 грудня".

"Це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити [українській стороні], а й узгодити з Донбасом, а це теж непросто".

Деталі: За словами Козака, у п'ятницю відбулася "складна ґрунтовна розмова з усіх аспектів врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод".

Зокрема, зазначив він, сторони наблизилися до того, щоб на найближчому засіданні тристоронньої контактної групи міг бути прийнятий конкретний комплекс додаткових заходів щодо припинення вогню на Донбасі.

За словами Козака, сторони повинні домовитися, як будуть жити разом і "по якій траєкторії рухатимуться до спільного життя".

"Тоді й не буде ніяких стимулів для перестрілки", – вважає заступник голови адміністрації президента РФ.

Водночас Козак зазначив, що на переговорах "європейські партнери намагаються демонструвати об'єктивність".

Що передувало: В Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників "нормандського формату" в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "Нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Раніше видання Der Spiegel повідомило, що Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.

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